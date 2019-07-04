Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

7 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.756 -0,53 BIST ANKARA 112.665 -0,59 BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.756 -0,53
BIST ANKARA 112.665 -0,59
BIST ANTALYA 49.116 0,18
BIST BALIKESİR 54.527 -0,76
BIST BURSA 138.483 -0,98
BIST DENIZLI 80.121 1,16
BIST ISTANBUL 100.383 -0,39
BIST IZMIR 152.153 -0,63
BIST KAYSERI 306.276 0,22
BIST KOCAELI 213.828 -0,29
BIST KONYA 64.853 0,36
BIST TEKIRDAĞ 215.536 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:20 Kaynak: AA
Ekonomi
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