Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
18 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.211 0,89 BIST ANKARA 110.737 -0,86 BIST ANTALYA 48.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:17 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.211
|0,89
|BIST ANKARA
|110.737
|-0,86
|BIST ANTALYA
|48.578
|0,60
|BIST BALIKESİR
|54.015
|0,06
|BIST BURSA
|136.887
|0,04
|BIST DENIZLI
|78.834
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|98.644
|-1,08
|BIST IZMIR
|148.440
|-0,54
|BIST KAYSERI
|310.259
|-1,00
|BIST KOCAELI
|209.795
|-1,03
|BIST KONYA
|63.598
|-0,57
|BIST TEKIRDAĞ
|214.371
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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