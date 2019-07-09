Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
39 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.426 -0,59 BIST ANKARA 108.571 -2,16 BIST ANTALYA 49.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:21 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|194.426
|-0,59
|BIST ANKARA
|108.571
|-2,16
|BIST ANTALYA
|49.467
|2,36
|BIST BALIKESİR
|53.985
|-0,55
|BIST BURSA
|136.489
|-1,04
|BIST DENIZLI
|79.146
|-0,07
|BIST ISTANBUL
|98.067
|-0,95
|BIST IZMIR
|146.559
|-1,84
|BIST KAYSERI
|310.687
|-0,53
|BIST KOCAELI
|212.796
|1,08
|BIST KONYA
|62.920
|-0,79
|BIST TEKIRDAĞ
|212.573
|-0,84
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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