Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.426 -0,59 BIST ANKARA 108.571 -2,16 BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.426 -0,59
BIST ANKARA 108.571 -2,16
BIST ANTALYA 49.467 2,36
BIST BALIKESİR 53.985 -0,55
BIST BURSA 136.489 -1,04
BIST DENIZLI 79.146 -0,07
BIST ISTANBUL 98.067 -0,95
BIST IZMIR 146.559 -1,84
BIST KAYSERI 310.687 -0,53
BIST KOCAELI 212.796 1,08
BIST KONYA 62.920 -0,79
BIST TEKIRDAĞ 212.573 -0,84
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:21 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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