Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.955 1,73 BIST ANKARA 105.872 -0,47 BIST ANTALYA 49.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:20 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.955
|1,73
|BIST ANKARA
|105.872
|-0,47
|BIST ANTALYA
|49.198
|0,00
|BIST BALIKESİR
|52.920
|0,00
|BIST BURSA
|135.311
|-0,53
|BIST DENIZLI
|77.260
|-0,84
|BIST ISTANBUL
|97.495
|0,38
|BIST IZMIR
|145.234
|-0,06
|BIST KAYSERI
|305.763
|-1,46
|BIST KOCAELI
|213.204
|0,12
|BIST KONYA
|62.254
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|210.488
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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