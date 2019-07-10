Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.955 1,73 BIST ANKARA 105.872 -0,47 BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul, Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.955 1,73
BIST ANKARA 105.872 -0,47
BIST ANTALYA 49.198 0,00
BIST BALIKESİR 52.920 0,00
BIST BURSA 135.311 -0,53
BIST DENIZLI 77.260 -0,84
BIST ISTANBUL 97.495 0,38
BIST IZMIR 145.234 -0,06
BIST KAYSERI 305.763 -1,46
BIST KOCAELI 213.204 0,12
BIST KONYA 62.254 0,07
BIST TEKIRDAĞ 210.488 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:20 Kaynak: AA
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