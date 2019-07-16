Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
4 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.826 -0,02 BIST ANKARA 106.322 0,21 BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:23 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.826
|-0,02
|BIST ANKARA
|106.322
|0,21
|BIST ANTALYA
|48.091
|0,86
|BIST BALIKESİR
|53.797
|2,43
|BIST BURSA
|134.426
|1,07
|BIST DENIZLI
|77.277
|0,32
|BIST ISTANBUL
|99.108
|1,04
|BIST IZMIR
|149.718
|0,74
|BIST KAYSERI
|308.751
|-0,37
|BIST KOCAELI
|225.620
|1,26
|BIST KONYA
|63.740
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|211.057
|0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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