Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.977 0,94 BIST ANKARA 113.134 1,53 BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:21 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.977
|0,94
|BIST ANKARA
|113.134
|1,53
|BIST ANTALYA
|48.812
|0,92
|BIST BALIKESİR
|55.592
|1,18
|BIST BURSA
|140.472
|0,88
|BIST DENIZLI
|79.176
|1,27
|BIST ISTANBUL
|100.962
|0,44
|BIST IZMIR
|155.548
|0,98
|BIST KAYSERI
|329.296
|2,48
|BIST KOCAELI
|227.686
|0,16
|BIST KONYA
|66.222
|0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|219.389
|1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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