Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.977 0,94 BIST ANKARA 113.134 1,53 BIST ANTALYA 48.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.977 0,94
BIST ANKARA 113.134 1,53
BIST ANTALYA 48.812 0,92
BIST BALIKESİR 55.592 1,18
BIST BURSA 140.472 0,88
BIST DENIZLI 79.176 1,27
BIST ISTANBUL 100.962 0,44
BIST IZMIR 155.548 0,98
BIST KAYSERI 329.296 2,48
BIST KOCAELI 227.686 0,16
BIST KONYA 66.222 0,64
BIST TEKIRDAĞ 219.389 1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:55:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]