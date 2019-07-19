Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 185.402 0,07 BIST ANKARA 114.107 0,65 BIST ANTALYA 50.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 185.402 0,07
BIST ANKARA 114.107 0,65
BIST ANTALYA 50.013 1,07
BIST BALIKESİR 55.942 0,61
BIST BURSA 144.999 1,78
BIST DENIZLI 80.372 0,60
BIST ISTANBUL 102.625 0,63
BIST IZMIR 157.957 1,07
BIST KAYSERI 336.012 2,23
BIST KOCAELI 233.739 0,67
BIST KONYA 64.435 -1,10
BIST TEKIRDAĞ 218.952 -1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:30 Kaynak: AA
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