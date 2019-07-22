Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.591 0,08 BIST ANKARA 113.514 0,28 BIST ANTALYA 50.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.591
|0,08
|BIST ANKARA
|113.514
|0,28
|BIST ANTALYA
|50.164
|0,08
|BIST BALIKESİR
|55.744
|0,31
|BIST BURSA
|142.994
|-0,06
|BIST DENIZLI
|81.915
|0,60
|BIST ISTANBUL
|102.406
|0,22
|BIST IZMIR
|158.243
|0,08
|BIST KAYSERI
|338.735
|1,33
|BIST KOCAELI
|233.466
|-0,69
|BIST KONYA
|64.506
|0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|220.190
|0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu