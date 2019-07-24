Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.431 -0,55 BIST ANKARA 112.732 -0,76 BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.431 -0,55
BIST ANKARA 112.732 -0,76
BIST ANTALYA 49.451 0,23
BIST BALIKESİR 56.697 -0,57
BIST BURSA 141.432 -1,41
BIST DENIZLI 80.828 -1,40
BIST ISTANBUL 102.455 -0,26
BIST IZMIR 156.977 -0,96
BIST KAYSERI 333.307 0,34
BIST KOCAELI 236.885 0,67
BIST KONYA 63.305 -1,84
BIST TEKIRDAĞ 220.160 -1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:23 Kaynak: AA
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