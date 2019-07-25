Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.205 0,05 BIST ANKARA 113.855 -0,12 BIST ANTALYA 49.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.205
|0,05
|BIST ANKARA
|113.855
|-0,12
|BIST ANTALYA
|49.214
|0,23
|BIST BALIKESİR
|56.854
|0,66
|BIST BURSA
|142.783
|-0,29
|BIST DENIZLI
|80.967
|-0,13
|BIST ISTANBUL
|103.698
|0,13
|BIST IZMIR
|158.689
|0,24
|BIST KAYSERI
|334.370
|0,34
|BIST KOCAELI
|240.115
|-0,15
|BIST KONYA
|65.176
|1,55
|BIST TEKIRDAĞ
|224.020
|0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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