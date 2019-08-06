Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.150 0,48 BIST ANKARA 115.240 0,26 BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:18 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.150
|0,48
|BIST ANKARA
|115.240
|0,26
|BIST ANTALYA
|48.811
|0,61
|BIST BALIKESİR
|57.252
|0,27
|BIST BURSA
|137.793
|0,31
|BIST DENIZLI
|81.845
|0,41
|BIST ISTANBUL
|97.863
|0,27
|BIST IZMIR
|154.475
|-0,33
|BIST KAYSERI
|331.019
|-0,88
|BIST KOCAELI
|237.000
|-0,04
|BIST KONYA
|62.196
|0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|204.607
|-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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