Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 173802,36 -5,89 BIST ANKARA 115500,55 -0,88 BIST ANTALYA 48966,33 +0,43...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:59 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|173802,36
|-5,89
|BIST ANKARA
|115500,55
|-0,88
|BIST ANTALYA
|48966,33
|+0,43
|BIST BALIKESIR
|58080,67
|+2,07
|BIST BURSA
|138316,35
|-0,07
|BIST DENIZLI
|84643,84
|+0,45
|BIST ISTANBUL
|97956,77
|-0,23
|BIST IZMIR
|155638,36
|+0,31
|BIST KAYSERI
|340858,78
|+1,97
|BIST KOCAELI
|239328,50
|-0,18
|BIST KONYA
|62150,76
|+0,22
|BIST TEKIRDAG
|207746,13
|+1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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