Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 173802,36 -5,89 BIST ANKARA 115500,55 -0,88 BIST ANTALYA 48966,33 +0,43...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 173802,36 -5,89
BIST ANKARA 115500,55 -0,88
BIST ANTALYA 48966,33 +0,43
BIST BALIKESIR 58080,67 +2,07
BIST BURSA 138316,35 -0,07
BIST DENIZLI 84643,84 +0,45
BIST ISTANBUL 97956,77 -0,23
BIST IZMIR 155638,36 +0,31
BIST KAYSERI 340858,78 +1,97
BIST KOCAELI 239328,50 -0,18
BIST KONYA 62150,76 +0,22
BIST TEKIRDAG 207746,13 +1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:59 Kaynak: AA
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