Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.514 1,13 BIST ANKARA 113.748 0,62 BIST ANTALYA 48.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.514 1,13
BIST ANKARA 113.748 0,62
BIST ANTALYA 48.345 0,93
BIST BALIKESİR 57.068 0,19
BIST BURSA 136.046 -0,28
BIST DENIZLI 83.492 1,34
BIST ISTANBUL 97.064 1,03
BIST IZMIR 152.956 -0,39
BIST KAYSERI 345.451 2,29
BIST KOCAELI 240.964 1,51
BIST KONYA 61.779 0,89
BIST TEKIRDAĞ 202.390 0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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