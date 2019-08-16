Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
46 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.704 1,69 BIST ANKARA 112.294 0,39 BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:27 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.704
|1,69
|BIST ANKARA
|112.294
|0,39
|BIST ANTALYA
|48.170
|-1,12
|BIST BALIKESİR
|58.403
|0,02
|BIST BURSA
|136.374
|-0,28
|BIST DENIZLI
|81.387
|0,05
|BIST ISTANBUL
|96.456
|0,32
|BIST IZMIR
|153.503
|0,39
|BIST KAYSERI
|355.558
|0,76
|BIST KOCAELI
|229.848
|0,31
|BIST KONYA
|61.979
|-0,58
|BIST TEKIRDAĞ
|206.915
|-2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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