Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
6 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 170.495 -0,75 BIST ANKARA 113.446 1,45 BIST ANTALYA 48.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|170.495
|-0,75
|BIST ANKARA
|113.446
|1,45
|BIST ANTALYA
|48.515
|0,36
|BIST BALIKESİR
|59.142
|0,18
|BIST BURSA
|136.856
|0,28
|BIST DENIZLI
|82.551
|0,20
|BIST ISTANBUL
|96.779
|0,60
|BIST IZMIR
|154.202
|0,61
|BIST KAYSERI
|360.034
|0,48
|BIST KOCAELI
|228.213
|1,17
|BIST KONYA
|62.792
|1,37
|BIST TEKIRDAĞ
|205.961
|-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti