Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

13 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.527 0,18 BIST ANKARA 113.912 1,64 BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 168.527 0,18
BIST ANKARA 113.912 1,64
BIST ANTALYA 47.701 -0,35
BIST BALIKESİR 61.163 1,94
BIST BURSA 133.728 -0,19
BIST DENIZLI 82.477 0,01
BIST ISTANBUL 96.704 0,57
BIST IZMIR 153.889 1,82
BIST KAYSERI 360.070 2,03
BIST KOCAELI 230.949 1,76
BIST KONYA 62.174 -0,68
BIST TEKIRDAĞ 221.450 5,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:32 Kaynak: AA
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