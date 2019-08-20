Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
13 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.527 0,18 BIST ANKARA 113.912 1,64 BIST ANTALYA 47.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.527
|0,18
|BIST ANKARA
|113.912
|1,64
|BIST ANTALYA
|47.701
|-0,35
|BIST BALIKESİR
|61.163
|1,94
|BIST BURSA
|133.728
|-0,19
|BIST DENIZLI
|82.477
|0,01
|BIST ISTANBUL
|96.704
|0,57
|BIST IZMIR
|153.889
|1,82
|BIST KAYSERI
|360.070
|2,03
|BIST KOCAELI
|230.949
|1,76
|BIST KONYA
|62.174
|-0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|221.450
|5,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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