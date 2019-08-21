Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.814 -0,54 BIST ANKARA 116.105 0,53 BIST ANTALYA 47.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:18 Kaynak: AA
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|166.814
|-0,54
|BIST ANKARA
|116.105
|0,53
|BIST ANTALYA
|47.331
|-0,44
|BIST BALIKESİR
|60.777
|-1,40
|BIST BURSA
|132.031
|-1,58
|BIST DENIZLI
|81.665
|-0,75
|BIST ISTANBUL
|96.074
|-0,55
|BIST IZMIR
|151.491
|-1,18
|BIST KAYSERI
|364.162
|0,33
|BIST KOCAELI
|233.546
|1,52
|BIST KONYA
|62.404
|1,06
|BIST TEKIRDAĞ
|221.759
|-0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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