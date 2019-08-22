Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 164.013 -0,16 BIST ANKARA 112.214 -1,52 BIST ANTALYA 46.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|164.013
|-0,16
|BIST ANKARA
|112.214
|-1,52
|BIST ANTALYA
|46.814
|-0,39
|BIST BALIKESİR
|60.037
|-1,04
|BIST BURSA
|127.203
|-2,01
|BIST DENIZLI
|81.197
|-1,05
|BIST ISTANBUL
|95.363
|-0,61
|BIST IZMIR
|148.406
|-0,29
|BIST KAYSERI
|355.980
|-1,68
|BIST KOCAELI
|233.686
|-1,16
|BIST KONYA
|61.637
|-0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|215.360
|-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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