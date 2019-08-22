Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 164.013 -0,16 BIST ANKARA 112.214 -1,52 BIST ANTALYA 46.814 -0,39 BIST BALIKESİR 60.037 -1,04 BIST BURSA 127.203 -2,01 BIST DENIZLI 81.197 -1,05 BIST ISTANBUL 95.363 -0,61 BIST IZMIR 148.406 -0,29 BIST KAYSERI 355.980 -1,68 BIST KOCAELI 233.686 -1,16 BIST KONYA 61.637 -0,64 BIST TEKIRDAĞ 215.360 -1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)