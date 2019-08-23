Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.956 1,83 BIST ANKARA 112.699 0,33 BIST ANTALYA 47.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|166.956
|1,83
|BIST ANKARA
|112.699
|0,33
|BIST ANTALYA
|47.353
|1,51
|BIST BALIKESİR
|62.250
|1,43
|BIST BURSA
|130.926
|1,12
|BIST DENIZLI
|82.952
|1,65
|BIST ISTANBUL
|97.465
|1,01
|BIST IZMIR
|150.174
|0,48
|BIST KAYSERI
|355.013
|0,50
|BIST KOCAELI
|231.522
|-1,00
|BIST KONYA
|62.080
|0,73
|BIST TEKIRDAĞ
|227.777
|4,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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