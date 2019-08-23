Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.956 1,83 BIST ANKARA 112.699 0,33 BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 166.956 1,83
BIST ANKARA 112.699 0,33
BIST ANTALYA 47.353 1,51
BIST BALIKESİR 62.250 1,43
BIST BURSA 130.926 1,12
BIST DENIZLI 82.952 1,65
BIST ISTANBUL 97.465 1,01
BIST IZMIR 150.174 0,48
BIST KAYSERI 355.013 0,50
BIST KOCAELI 231.522 -1,00
BIST KONYA 62.080 0,73
BIST TEKIRDAĞ 227.777 4,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:24 Kaynak: AA
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