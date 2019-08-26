Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.196 -0,62 BIST ANKARA 113.044 -0,56 BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 167.196 -0,62
BIST ANKARA 113.044 -0,56
BIST ANTALYA 47.243 -0,42
BIST BALIKESİR 64.046 2,21
BIST BURSA 130.488 -0,63
BIST DENIZLI 83.022 0,46
BIST ISTANBUL 97.375 -0,82
BIST IZMIR 151.047 0,09
BIST KAYSERI 362.496 2,93
BIST KOCAELI 234.578 0,87
BIST KONYA 61.996 -0,25
BIST TEKIRDAĞ 238.937 2,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:24 Kaynak: AA
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