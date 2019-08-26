Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.196 -0,62 BIST ANKARA 113.044 -0,56 BIST ANTALYA 47.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|167.196
|-0,62
|BIST ANKARA
|113.044
|-0,56
|BIST ANTALYA
|47.243
|-0,42
|BIST BALIKESİR
|64.046
|2,21
|BIST BURSA
|130.488
|-0,63
|BIST DENIZLI
|83.022
|0,46
|BIST ISTANBUL
|97.375
|-0,82
|BIST IZMIR
|151.047
|0,09
|BIST KAYSERI
|362.496
|2,93
|BIST KOCAELI
|234.578
|0,87
|BIST KONYA
|61.996
|-0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|238.937
|2,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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