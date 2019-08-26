Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 167.196 -0,62 BIST ANKARA 113.044 -0,56 BIST ANTALYA 47.243 -0,42 BIST BALIKESİR 64.046 2,21 BIST BURSA 130.488 -0,63 BIST DENIZLI 83.022 0,46 BIST ISTANBUL 97.375 -0,82 BIST IZMIR 151.047 0,09 BIST KAYSERI 362.496 2,93 BIST KOCAELI 234.578 0,87 BIST KONYA 61.996 -0,25 BIST TEKIRDAĞ 238.937 2,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)