Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.618 0,18 BIST ANKARA 113.634 -0,61 BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 168.618 0,18
BIST ANKARA 113.634 -0,61
BIST ANTALYA 47.596 0,20
BIST BALIKESİR 63.914 0,12
BIST BURSA 131.689 0,23
BIST DENIZLI 83.138 0,18
BIST ISTANBUL 97.907 -0,12
BIST IZMIR 155.100 1,49
BIST KAYSERI 364.948 -0,54
BIST KOCAELI 230.968 -1,76
BIST KONYA 62.502 0,36
BIST TEKIRDAĞ 245.831 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:22 Kaynak: AA
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