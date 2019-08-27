Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.618 0,18 BIST ANKARA 113.634 -0,61 BIST ANTALYA 47.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.618
|0,18
|BIST ANKARA
|113.634
|-0,61
|BIST ANTALYA
|47.596
|0,20
|BIST BALIKESİR
|63.914
|0,12
|BIST BURSA
|131.689
|0,23
|BIST DENIZLI
|83.138
|0,18
|BIST ISTANBUL
|97.907
|-0,12
|BIST IZMIR
|155.100
|1,49
|BIST KAYSERI
|364.948
|-0,54
|BIST KOCAELI
|230.968
|-1,76
|BIST KONYA
|62.502
|0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|245.831
|2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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