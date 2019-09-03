Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.931 0,45 BIST ANKARA 119.307 1,03 BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.931 0,45
BIST ANKARA 119.307 1,03
BIST ANTALYA 49.659 0,54
BIST BALIKESİR 68.822 -1,29
BIST BURSA 135.030 0,27
BIST DENIZLI 85.328 0,04
BIST ISTANBUL 100.783 0,67
BIST IZMIR 158.159 1,10
BIST KAYSERI 386.991 3,01
BIST KOCAELI 232.920 1,53
BIST KONYA 65.358 2,11
BIST TEKIRDAĞ 241.345 2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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