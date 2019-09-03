Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.931 0,45 BIST ANKARA 119.307 1,03 BIST ANTALYA 49.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.931
|0,45
|BIST ANKARA
|119.307
|1,03
|BIST ANTALYA
|49.659
|0,54
|BIST BALIKESİR
|68.822
|-1,29
|BIST BURSA
|135.030
|0,27
|BIST DENIZLI
|85.328
|0,04
|BIST ISTANBUL
|100.783
|0,67
|BIST IZMIR
|158.159
|1,10
|BIST KAYSERI
|386.991
|3,01
|BIST KOCAELI
|232.920
|1,53
|BIST KONYA
|65.358
|2,11
|BIST TEKIRDAĞ
|241.345
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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