Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.582 -0,23 BIST ANKARA 120.871 0,05 BIST ANTALYA 50.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.582
|-0,23
|BIST ANKARA
|120.871
|0,05
|BIST ANTALYA
|50.774
|-0,76
|BIST BALIKESİR
|69.110
|0,06
|BIST BURSA
|140.235
|1,68
|BIST DENIZLI
|87.210
|0,54
|BIST ISTANBUL
|100.874
|0,02
|BIST IZMIR
|157.425
|-0,46
|BIST KAYSERI
|397.986
|-0,12
|BIST KOCAELI
|235.740
|0,22
|BIST KONYA
|67.311
|-0,32
|BIST TEKIRDAĞ
|246.187
|0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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