Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.582 -0,23 BIST ANKARA 120.871 0,05 BIST ANTALYA 50.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.582 -0,23
BIST ANKARA 120.871 0,05
BIST ANTALYA 50.774 -0,76
BIST BALIKESİR 69.110 0,06
BIST BURSA 140.235 1,68
BIST DENIZLI 87.210 0,54
BIST ISTANBUL 100.874 0,02
BIST IZMIR 157.425 -0,46
BIST KAYSERI 397.986 -0,12
BIST KOCAELI 235.740 0,22
BIST KONYA 67.311 -0,32
BIST TEKIRDAĞ 246.187 0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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