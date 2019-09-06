Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
33 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.925 -0,62 BIST ANKARA 120.062 -0,29 BIST ANTALYA 50.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.925
|-0,62
|BIST ANKARA
|120.062
|-0,29
|BIST ANTALYA
|50.502
|-1,19
|BIST BALIKESİR
|69.499
|0,97
|BIST BURSA
|140.040
|-1,09
|BIST DENIZLI
|88.012
|-0,52
|BIST ISTANBUL
|100.300
|-0,81
|BIST IZMIR
|155.382
|-0,65
|BIST KAYSERI
|396.129
|-1,06
|BIST KOCAELI
|230.421
|-1,48
|BIST KONYA
|67.075
|-0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|250.631
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili sürpriz çağrı İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Trabzon'u ayağa kaldıran "haç" sembolleri yıkıldı