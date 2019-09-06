Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

33 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.925 -0,62 BIST ANKARA 120.062 -0,29 BIST ANTALYA 50.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.925 -0,62
BIST ANKARA 120.062 -0,29
BIST ANTALYA 50.502 -1,19
BIST BALIKESİR 69.499 0,97
BIST BURSA 140.040 -1,09
BIST DENIZLI 88.012 -0,52
BIST ISTANBUL 100.300 -0,81
BIST IZMIR 155.382 -0,65
BIST KAYSERI 396.129 -1,06
BIST KOCAELI 230.421 -1,48
BIST KONYA 67.075 -0,08
BIST TEKIRDAĞ 250.631 2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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