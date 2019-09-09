Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.846 0,49 BIST ANKARA 121.037 0,96 BIST ANTALYA 51.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.846
|0,49
|BIST ANKARA
|121.037
|0,96
|BIST ANTALYA
|51.731
|2,94
|BIST BALIKESİR
|71.477
|2,31
|BIST BURSA
|141.550
|1,16
|BIST DENIZLI
|90.221
|0,75
|BIST ISTANBUL
|100.949
|1,03
|BIST IZMIR
|156.216
|0,82
|BIST KAYSERI
|401.745
|1,03
|BIST KOCAELI
|232.265
|1,42
|BIST KONYA
|68.110
|1,04
|BIST TEKIRDAĞ
|253.180
|1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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