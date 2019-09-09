Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.846 0,49 BIST ANKARA 121.037 0,96 BIST ANTALYA 51.731 2,94 BIST BALIKESİR 71.477 2,31 BIST BURSA 141.550 1,16 BIST DENIZLI 90.221 0,75 BIST ISTANBUL 100.949 1,03 BIST IZMIR 156.216 0,82 BIST KAYSERI 401.745 1,03 BIST KOCAELI 232.265 1,42 BIST KONYA 68.110 1,04 BIST TEKIRDAĞ 253.180 1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)