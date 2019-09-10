Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.140 1,02 BIST ANKARA 122.266 1,48 BIST ANTALYA 51.242 0,16 BIST BALIKESİR 70.669 0,22 BIST BURSA 142.803 1,05 BIST DENIZLI 95.034 4,30 BIST ISTANBUL 101.172 0,16 BIST IZMIR 156.637 0,73 BIST KAYSERI 395.427 -0,66 BIST KOCAELI 234.103 0,26 BIST KONYA 68.571 1,27 BIST TEKIRDAĞ 249.659 -0,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)