Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.140 1,02 BIST ANKARA 122.266 1,48 BIST ANTALYA 51.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.140 1,02
BIST ANKARA 122.266 1,48
BIST ANTALYA 51.242 0,16
BIST BALIKESİR 70.669 0,22
BIST BURSA 142.803 1,05
BIST DENIZLI 95.034 4,30
BIST ISTANBUL 101.172 0,16
BIST IZMIR 156.637 0,73
BIST KAYSERI 395.427 -0,66
BIST KOCAELI 234.103 0,26
BIST KONYA 68.571 1,27
BIST TEKIRDAĞ 249.659 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor
Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma! "Küçükbaş hayvan yüklü" denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:42:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]