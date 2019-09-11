Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.223 0,19 BIST ANKARA 123.949 1,36 BIST ANTALYA 52.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.223 0,19
BIST ANKARA 123.949 1,36
BIST ANTALYA 52.515 0,95
BIST BALIKESİR 70.381 0,50
BIST BURSA 144.019 0,17
BIST DENIZLI 90.685 -1,08
BIST ISTANBUL 101.731 0,30
BIST IZMIR 157.112 1,16
BIST KAYSERI 394.664 -0,28
BIST KOCAELI 235.191 -0,41
BIST KONYA 71.917 2,94
BIST TEKIRDAĞ 257.981 2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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