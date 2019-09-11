Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.223 0,19 BIST ANKARA 123.949 1,36 BIST ANTALYA 52.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.223
|0,19
|BIST ANKARA
|123.949
|1,36
|BIST ANTALYA
|52.515
|0,95
|BIST BALIKESİR
|70.381
|0,50
|BIST BURSA
|144.019
|0,17
|BIST DENIZLI
|90.685
|-1,08
|BIST ISTANBUL
|101.731
|0,30
|BIST IZMIR
|157.112
|1,16
|BIST KAYSERI
|394.664
|-0,28
|BIST KOCAELI
|235.191
|-0,41
|BIST KONYA
|71.917
|2,94
|BIST TEKIRDAĞ
|257.981
|2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Gelin adayı Hanife, bikini giyerek Instagram'ı salladı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü