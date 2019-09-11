Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.223 0,19 BIST ANKARA 123.949 1,36 BIST ANTALYA 52.515 0,95 BIST BALIKESİR 70.381 0,50 BIST BURSA 144.019 0,17 BIST DENIZLI 90.685 -1,08 BIST ISTANBUL 101.731 0,30 BIST IZMIR 157.112 1,16 BIST KAYSERI 394.664 -0,28 BIST KOCAELI 235.191 -0,41 BIST KONYA 71.917 2,94 BIST TEKIRDAĞ 257.981 2,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)