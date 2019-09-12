Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
19 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.112 -0,68 BIST ANKARA 123.670 -0,05 BIST ANTALYA 52.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.112
|-0,68
|BIST ANKARA
|123.670
|-0,05
|BIST ANTALYA
|52.268
|-1,22
|BIST BALIKESİR
|69.950
|-1,07
|BIST BURSA
|143.663
|-0,08
|BIST DENIZLI
|91.137
|0,45
|BIST ISTANBUL
|101.657
|-0,58
|BIST IZMIR
|157.624
|-0,11
|BIST KAYSERI
|394.589
|-0,28
|BIST KOCAELI
|238.766
|0,64
|BIST KONYA
|70.595
|-1,04
|BIST TEKIRDAĞ
|265.174
|2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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