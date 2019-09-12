Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.112 -0,68 BIST ANKARA 123.670 -0,05 BIST ANTALYA 52.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.112 -0,68
BIST ANKARA 123.670 -0,05
BIST ANTALYA 52.268 -1,22
BIST BALIKESİR 69.950 -1,07
BIST BURSA 143.663 -0,08
BIST DENIZLI 91.137 0,45
BIST ISTANBUL 101.657 -0,58
BIST IZMIR 157.624 -0,11
BIST KAYSERI 394.589 -0,28
BIST KOCAELI 238.766 0,64
BIST KONYA 70.595 -1,04
BIST TEKIRDAĞ 265.174 2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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