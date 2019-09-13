Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
38 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.570 0,23 BIST ANKARA 123.704 0,83 BIST ANTALYA 53.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.570
|0,23
|BIST ANKARA
|123.704
|0,83
|BIST ANTALYA
|53.117
|1,75
|BIST BALIKESİR
|71.896
|1,96
|BIST BURSA
|141.852
|-1,13
|BIST DENIZLI
|91.076
|0,21
|BIST ISTANBUL
|102.248
|0,37
|BIST IZMIR
|157.885
|0,73
|BIST KAYSERI
|400.147
|-1,33
|BIST KOCAELI
|241.710
|-0,16
|BIST KONYA
|72.199
|1,73
|BIST TEKIRDAĞ
|265.193
|-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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