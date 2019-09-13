Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.570 0,23 BIST ANKARA 123.704 0,83 BIST ANTALYA 53.117 1,75 BIST BALIKESİR 71.896 1,96 BIST BURSA 141.852 -1,13 BIST DENIZLI 91.076 0,21 BIST ISTANBUL 102.248 0,37 BIST IZMIR 157.885 0,73 BIST KAYSERI 400.147 -1,33 BIST KOCAELI 241.710 -0,16 BIST KONYA 72.199 1,73 BIST TEKIRDAĞ 265.193 -0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)