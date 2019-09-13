Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.570 0,23 BIST ANKARA 123.704 0,83 BIST ANTALYA 53.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.570 0,23
BIST ANKARA 123.704 0,83
BIST ANTALYA 53.117 1,75
BIST BALIKESİR 71.896 1,96
BIST BURSA 141.852 -1,13
BIST DENIZLI 91.076 0,21
BIST ISTANBUL 102.248 0,37
BIST IZMIR 157.885 0,73
BIST KAYSERI 400.147 -1,33
BIST KOCAELI 241.710 -0,16
BIST KONYA 72.199 1,73
BIST TEKIRDAĞ 265.193 -0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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