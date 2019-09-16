Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.074 0,03 BIST ANKARA 125.533 0,71 BIST ANTALYA 53.294 0,65 BIST BALIKESİR 73.037 1,45 BIST BURSA 141.903 -0,03 BIST DENIZLI 95.008 3,53 BIST ISTANBUL 102.885 0,09 BIST IZMIR 157.387 -0,29 BIST KAYSERI 398.681 -0,06 BIST KOCAELI 244.354 1,03 BIST KONYA 72.392 0,22 BIST TEKIRDAĞ 265.594 0,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)