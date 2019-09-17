Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.267 0,12 BIST ANKARA 123.415 -1,46 BIST ANTALYA 52.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.267 0,12
BIST ANKARA 123.415 -1,46
BIST ANTALYA 52.958 0,39
BIST BALIKESİR 71.692 -0,82
BIST BURSA 141.772 -0,10
BIST DENIZLI 101.289 3,91
BIST ISTANBUL 101.076 -1,04
BIST IZMIR 155.489 -0,29
BIST KAYSERI 394.014 -0,55
BIST KOCAELI 239.045 -1,44
BIST KONYA 72.647 -0,19
BIST TEKIRDAĞ 264.565 0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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