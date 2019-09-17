Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
20 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.267 0,12 BIST ANKARA 123.415 -1,46 BIST ANTALYA 52.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.267
|0,12
|BIST ANKARA
|123.415
|-1,46
|BIST ANTALYA
|52.958
|0,39
|BIST BALIKESİR
|71.692
|-0,82
|BIST BURSA
|141.772
|-0,10
|BIST DENIZLI
|101.289
|3,91
|BIST ISTANBUL
|101.076
|-1,04
|BIST IZMIR
|155.489
|-0,29
|BIST KAYSERI
|394.014
|-0,55
|BIST KOCAELI
|239.045
|-1,44
|BIST KONYA
|72.647
|-0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|264.565
|0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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