Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.724 1,38 BIST ANKARA 122.970 0,24 BIST ANTALYA 52.907 0,06 BIST BALIKESİR 71.122 0,55 BIST BURSA 140.374 -0,38 BIST DENIZLI 100.640 -0,47 BIST ISTANBUL 100.629 -0,22 BIST IZMIR 155.198 -0,01 BIST KAYSERI 396.540 0,19 BIST KOCAELI 240.032 0,70 BIST KONYA 70.961 0,09 BIST TEKIRDAĞ 265.868 0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)