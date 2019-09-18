Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.724 1,38 BIST ANKARA 122.970 0,24 BIST ANTALYA 52.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.724 1,38
BIST ANKARA 122.970 0,24
BIST ANTALYA 52.907 0,06
BIST BALIKESİR 71.122 0,55
BIST BURSA 140.374 -0,38
BIST DENIZLI 100.640 -0,47
BIST ISTANBUL 100.629 -0,22
BIST IZMIR 155.198 -0,01
BIST KAYSERI 396.540 0,19
BIST KOCAELI 240.032 0,70
BIST KONYA 70.961 0,09
BIST TEKIRDAĞ 265.868 0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:18 Kaynak: AA
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