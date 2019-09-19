Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.097 1,00 BIST ANKARA 121.669 -1,07 BIST ANTALYA 55.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.097
|1,00
|BIST ANKARA
|121.669
|-1,07
|BIST ANTALYA
|55.610
|5,43
|BIST BALIKESİR
|71.111
|-0,23
|BIST BURSA
|140.026
|-0,56
|BIST DENIZLI
|100.532
|-0,41
|BIST ISTANBUL
|100.133
|-1,10
|BIST IZMIR
|154.208
|-0,82
|BIST KAYSERI
|390.136
|-1,24
|BIST KOCAELI
|235.637
|-2,24
|BIST KONYA
|71.980
|-1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|275.651
|2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor 6 yaşındaki çocuk, 5 gün annesinin cesediyle yaşadı