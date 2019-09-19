Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.097 1,00 BIST ANKARA 121.669 -1,07 BIST ANTALYA 55.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.097 1,00
BIST ANKARA 121.669 -1,07
BIST ANTALYA 55.610 5,43
BIST BALIKESİR 71.111 -0,23
BIST BURSA 140.026 -0,56
BIST DENIZLI 100.532 -0,41
BIST ISTANBUL 100.133 -1,10
BIST IZMIR 154.208 -0,82
BIST KAYSERI 390.136 -1,24
BIST KOCAELI 235.637 -2,24
BIST KONYA 71.980 -1,17
BIST TEKIRDAĞ 275.651 2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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