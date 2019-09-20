Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
11 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.049 -0,06 BIST ANKARA 123.219 1,08 BIST ANTALYA 54.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.049
|-0,06
|BIST ANKARA
|123.219
|1,08
|BIST ANTALYA
|54.549
|1,10
|BIST BALIKESİR
|70.263
|0,16
|BIST BURSA
|138.303
|-1,29
|BIST DENIZLI
|99.456
|-1,48
|BIST ISTANBUL
|99.690
|-0,16
|BIST IZMIR
|155.142
|1,21
|BIST KAYSERI
|390.684
|0,40
|BIST KOCAELI
|237.738
|-0,06
|BIST KONYA
|71.194
|-0,27
|BIST TEKIRDAĞ
|266.037
|-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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