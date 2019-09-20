Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

11 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.049 -0,06 BIST ANKARA 123.219 1,08 BIST ANTALYA 54.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.049 -0,06
BIST ANKARA 123.219 1,08
BIST ANTALYA 54.549 1,10
BIST BALIKESİR 70.263 0,16
BIST BURSA 138.303 -1,29
BIST DENIZLI 99.456 -1,48
BIST ISTANBUL 99.690 -0,16
BIST IZMIR 155.142 1,21
BIST KAYSERI 390.684 0,40
BIST KOCAELI 237.738 -0,06
BIST KONYA 71.194 -0,27
BIST TEKIRDAĞ 266.037 -0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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