Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.687 1,43 BIST ANKARA 122.209 -0,01 BIST ANTALYA 53.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.687 1,43
BIST ANKARA 122.209 -0,01
BIST ANTALYA 53.757 0,00
BIST BALIKESİR 69.633 -0,29
BIST BURSA 137.206 -0,19
BIST DENIZLI 98.996 0,03
BIST ISTANBUL 99.381 -0,19
BIST IZMIR 156.855 0,89
BIST KAYSERI 395.507 -0,13
BIST KOCAELI 238.668 0,02
BIST KONYA 70.557 -0,63
BIST TEKIRDAĞ 268.265 0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:29 Kaynak: AA
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