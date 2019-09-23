Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.687 1,43 BIST ANKARA 122.209 -0,01 BIST ANTALYA 53.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:29 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.687
|1,43
|BIST ANKARA
|122.209
|-0,01
|BIST ANTALYA
|53.757
|0,00
|BIST BALIKESİR
|69.633
|-0,29
|BIST BURSA
|137.206
|-0,19
|BIST DENIZLI
|98.996
|0,03
|BIST ISTANBUL
|99.381
|-0,19
|BIST IZMIR
|156.855
|0,89
|BIST KAYSERI
|395.507
|-0,13
|BIST KOCAELI
|238.668
|0,02
|BIST KONYA
|70.557
|-0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|268.265
|0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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