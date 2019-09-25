Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.691 -0,38 BIST ANKARA 123.752 0,39 BIST ANTALYA 54.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.691
|-0,38
|BIST ANKARA
|123.752
|0,39
|BIST ANTALYA
|54.029
|1,03
|BIST BALIKESİR
|68.850
|0,25
|BIST BURSA
|139.744
|0,04
|BIST DENIZLI
|101.578
|2,07
|BIST ISTANBUL
|101.477
|0,27
|BIST IZMIR
|159.217
|0,91
|BIST KAYSERI
|407.039
|0,33
|BIST KOCAELI
|241.536
|-0,15
|BIST KONYA
|72.114
|0,87
|BIST TEKIRDAĞ
|269.683
|-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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