Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.353 1,02 BIST ANKARA 124.624 0,27 BIST ANTALYA 54.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.353
|1,02
|BIST ANKARA
|124.624
|0,27
|BIST ANTALYA
|54.422
|1,06
|BIST BALIKESİR
|69.968
|0,89
|BIST BURSA
|144.400
|2,45
|BIST DENIZLI
|101.625
|1,44
|BIST ISTANBUL
|101.830
|-0,26
|BIST IZMIR
|159.251
|-0,24
|BIST KAYSERI
|412.483
|0,66
|BIST KOCAELI
|244.914
|2,07
|BIST KONYA
|73.253
|1,27
|BIST TEKIRDAĞ
|266.835
|-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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