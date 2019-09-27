Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.954 1,29 BIST ANKARA 125.592 1,15 BIST ANTALYA 54.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.954
|1,29
|BIST ANKARA
|125.592
|1,15
|BIST ANTALYA
|54.348
|1,83
|BIST BALIKESİR
|69.358
|1,48
|BIST BURSA
|144.541
|0,42
|BIST DENIZLI
|101.298
|1,19
|BIST ISTANBUL
|102.337
|1,37
|BIST IZMIR
|160.520
|1,15
|BIST KAYSERI
|415.536
|0,19
|BIST KOCAELI
|248.304
|1,39
|BIST KONYA
|75.988
|2,30
|BIST TEKIRDAĞ
|265.639
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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