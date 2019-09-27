Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.954 1,29 BIST ANKARA 125.592 1,15 BIST ANTALYA 54.348 1,83 BIST BALIKESİR 69.358 1,48 BIST BURSA 144.541 0,42 BIST DENIZLI 101.298 1,19 BIST ISTANBUL 102.337 1,37 BIST IZMIR 160.520 1,15 BIST KAYSERI 415.536 0,19 BIST KOCAELI 248.304 1,39 BIST KONYA 75.988 2,30 BIST TEKIRDAĞ 265.639 -0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)