Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.130 1,39 BIST ANKARA 129.004 1,90 BIST ANTALYA 55.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.130
|1,39
|BIST ANKARA
|129.004
|1,90
|BIST ANTALYA
|55.180
|0,96
|BIST BALIKESİR
|69.947
|0,92
|BIST BURSA
|146.641
|1,06
|BIST DENIZLI
|101.669
|0,18
|BIST ISTANBUL
|103.438
|0,39
|BIST IZMIR
|162.572
|1,28
|BIST KAYSERI
|420.744
|0,79
|BIST KOCAELI
|250.995
|0,96
|BIST KONYA
|79.477
|2,67
|BIST TEKIRDAĞ
|263.404
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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