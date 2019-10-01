Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.490 -0,94 BIST ANKARA 126.377 -1,34 BIST ANTALYA 55.729 0,30 BIST BALIKESİR 72.480 1,22 BIST BURSA 148.403 -0,36 BIST DENIZLI 103.018 1,18 BIST ISTANBUL 103.514 0,17 BIST IZMIR 161.318 -0,36 BIST KAYSERI 427.207 1,11 BIST KOCAELI 246.796 -1,38 BIST KONYA 81.147 0,20 BIST TEKIRDAĞ 269.421 0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)