Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.490 -0,94 BIST ANKARA 126.377 -1,34 BIST ANTALYA 55.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.490 -0,94
BIST ANKARA 126.377 -1,34
BIST ANTALYA 55.729 0,30
BIST BALIKESİR 72.480 1,22
BIST BURSA 148.403 -0,36
BIST DENIZLI 103.018 1,18
BIST ISTANBUL 103.514 0,17
BIST IZMIR 161.318 -0,36
BIST KAYSERI 427.207 1,11
BIST KOCAELI 246.796 -1,38
BIST KONYA 81.147 0,20
BIST TEKIRDAĞ 269.421 0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Thomas Cook'un Türk turizmine borcu 350 milyon euronun üzerinde
İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak Manisa'da Afrika'yı andıran görüntüler Çuval üretimine başladılar, şimdi çuvalla para kazanıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:38:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]