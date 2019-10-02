Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.845 -0,19 BIST ANKARA 126.635 0,00 BIST ANTALYA 55.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.845
|-0,19
|BIST ANKARA
|126.635
|0,00
|BIST ANTALYA
|55.189
|0,38
|BIST BALIKESİR
|73.100
|1,82
|BIST BURSA
|155.877
|4,30
|BIST DENIZLI
|101.686
|-0,61
|BIST ISTANBUL
|102.650
|0,40
|BIST IZMIR
|162.516
|0,66
|BIST KAYSERI
|414.840
|-1,79
|BIST KOCAELI
|245.280
|-0,88
|BIST KONYA
|74.778
|-7,55
|BIST TEKIRDAĞ
|263.651
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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