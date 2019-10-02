Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.845 -0,19 BIST ANKARA 126.635 0,00 BIST ANTALYA 55.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.845 -0,19
BIST ANKARA 126.635 0,00
BIST ANTALYA 55.189 0,38
BIST BALIKESİR 73.100 1,82
BIST BURSA 155.877 4,30
BIST DENIZLI 101.686 -0,61
BIST ISTANBUL 102.650 0,40
BIST IZMIR 162.516 0,66
BIST KAYSERI 414.840 -1,79
BIST KOCAELI 245.280 -0,88
BIST KONYA 74.778 -7,55
BIST TEKIRDAĞ 263.651 -0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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