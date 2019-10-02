Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.845 -0,19 BIST ANKARA 126.635 0,00 BIST ANTALYA 55.189 0,38 BIST BALIKESİR 73.100 1,82 BIST BURSA 155.877 4,30 BIST DENIZLI 101.686 -0,61 BIST ISTANBUL 102.650 0,40 BIST IZMIR 162.516 0,66 BIST KAYSERI 414.840 -1,79 BIST KOCAELI 245.280 -0,88 BIST KONYA 74.778 -7,55 BIST TEKIRDAĞ 263.651 -0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)