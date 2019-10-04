Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.716 0,68 BIST ANKARA 125.986 0,91 BIST ANTALYA 55.463 1,05 BIST BALIKESİR 71.715 -0,54 BIST BURSA 156.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 179.716 0,68
BIST ANKARA 125.986 0,91
BIST ANTALYA 55.463 1,05
BIST BALIKESİR 71.715 -0,54
BIST BURSA 156.554 2,15
BIST DENIZLI 102.783 1,42
BIST ISTANBUL 102.652 0,45
BIST IZMIR 163.352 0,40
BIST KAYSERI 411.014 0,70
BIST KOCAELI 243.244 -0,39
BIST KONYA 77.811 2,39
BIST TEKIRDAĞ 261.397 1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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