Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 186.500 4,09 BIST ANKARA 127.251 0,93 BIST ANTALYA 54.977 0,14 BIST BALIKESİR 72.246 0,91 BIST BURSA 160.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 186.500 4,09
BIST ANKARA 127.251 0,93
BIST ANTALYA 54.977 0,14
BIST BALIKESİR 72.246 0,91
BIST BURSA 160.177 2,11
BIST DENIZLI 102.921 0,80
BIST ISTANBUL 103.871 1,16
BIST IZMIR 165.305 1,05
BIST KAYSERI 418.132 0,75
BIST KOCAELI 249.845 1,74
BIST KONYA 79.879 3,08
BIST TEKIRDAĞ 259.051 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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