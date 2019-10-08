Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.402 -0,30 BIST ANKARA 121.911 -2,21 BIST ANTALYA 52.172 -3,30 BIST BALIKESİR 68.389 -3,78 BIST BURSA 153.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.402
|-0,30
|BIST ANKARA
|121.911
|-2,21
|BIST ANTALYA
|52.172
|-3,30
|BIST BALIKESİR
|68.389
|-3,78
|BIST BURSA
|153.728
|-3,03
|BIST DENIZLI
|98.572
|-3,31
|BIST ISTANBUL
|100.920
|-1,94
|BIST IZMIR
|160.162
|-1,67
|BIST KAYSERI
|405.772
|-1,93
|BIST KOCAELI
|244.202
|-1,53
|BIST KONYA
|79.172
|-1,44
|BIST TEKIRDAĞ
|247.393
|-4,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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