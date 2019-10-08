Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.402 -0,30 BIST ANKARA 121.911 -2,21 BIST ANTALYA 52.172 -3,30 BIST BALIKESİR 68.389 -3,78 BIST BURSA 153.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 182.402 -0,30
BIST ANKARA 121.911 -2,21
BIST ANTALYA 52.172 -3,30
BIST BALIKESİR 68.389 -3,78
BIST BURSA 153.728 -3,03
BIST DENIZLI 98.572 -3,31
BIST ISTANBUL 100.920 -1,94
BIST IZMIR 160.162 -1,67
BIST KAYSERI 405.772 -1,93
BIST KOCAELI 244.202 -1,53
BIST KONYA 79.172 -1,44
BIST TEKIRDAĞ 247.393 -4,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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