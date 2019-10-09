Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.420 -1,09 BIST ANKARA 122.248 -1,08 BIST ANTALYA 52.932 0,49 BIST BALIKESİR 68.584 -1,16 BIST BURSA 155.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.420
|-1,09
|BIST ANKARA
|122.248
|-1,08
|BIST ANTALYA
|52.932
|0,49
|BIST BALIKESİR
|68.584
|-1,16
|BIST BURSA
|155.332
|-0,43
|BIST DENIZLI
|98.965
|-0,28
|BIST ISTANBUL
|101.431
|-0,36
|BIST IZMIR
|162.229
|0,34
|BIST KAYSERI
|405.399
|-0,69
|BIST KOCAELI
|239.547
|-1,67
|BIST KONYA
|72.489
|-0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|249.703
|-0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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