Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.420 -1,09 BIST ANKARA 122.248 -1,08 BIST ANTALYA 52.932 0,49 BIST BALIKESİR 68.584 -1,16 BIST BURSA 155.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 180.420 -1,09
BIST ANKARA 122.248 -1,08
BIST ANTALYA 52.932 0,49
BIST BALIKESİR 68.584 -1,16
BIST BURSA 155.332 -0,43
BIST DENIZLI 98.965 -0,28
BIST ISTANBUL 101.431 -0,36
BIST IZMIR 162.229 0,34
BIST KAYSERI 405.399 -0,69
BIST KOCAELI 239.547 -1,67
BIST KONYA 72.489 -0,36
BIST TEKIRDAĞ 249.703 -0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Johnson & Johnson, "İlaçlar memelerimi büyüttü" diyen erkeğe 8 milyar dolar tazminat ödeyecek
Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek yapılacak Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:23:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]