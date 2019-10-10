Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 184.407 3,75 BIST ANKARA 119.029 -0,81 BIST ANTALYA 49.403 -3,56 BIST BALIKESİR 65.262 -2,36 BIST BURSA 150.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 184.407 3,75
BIST ANKARA 119.029 -0,81
BIST ANTALYA 49.403 -3,56
BIST BALIKESİR 65.262 -2,36
BIST BURSA 150.950 -1,16
BIST DENIZLI 94.825 -2,38
BIST ISTANBUL 99.287 -0,57
BIST IZMIR 157.330 -1,41
BIST KAYSERI 391.024 -1,78
BIST KOCAELI 229.691 -2,84
BIST KONYA 68.769 -0,33
BIST TEKIRDAĞ 246.462 0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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