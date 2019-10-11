Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.413 0,63 BIST ANKARA 119.881 0,76 BIST ANTALYA 50.134 0,14 BIST BALIKESİR 66.418 1,41 BIST BURSA 151.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.413
|0,63
|BIST ANKARA
|119.881
|0,76
|BIST ANTALYA
|50.134
|0,14
|BIST BALIKESİR
|66.418
|1,41
|BIST BURSA
|151.254
|0,61
|BIST DENIZLI
|96.106
|0,21
|BIST ISTANBUL
|99.194
|0,48
|BIST IZMIR
|158.456
|0,47
|BIST KAYSERI
|396.455
|0,81
|BIST KOCAELI
|228.916
|-0,12
|BIST KONYA
|69.858
|1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|249.977
|1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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