Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

34 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.357 -1,18 BIST ANKARA 116.208 -2,93 BIST ANTALYA 49.250 -1,80 BIST BALIKESİR 65.492 -2,21 BIST BURSA 146.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 180.357 -1,18
BIST ANKARA 116.208 -2,93
BIST ANTALYA 49.250 -1,80
BIST BALIKESİR 65.492 -2,21
BIST BURSA 146.362 -3,00
BIST DENIZLI 93.750 -2,43
BIST ISTANBUL 96.710 -2,90
BIST IZMIR 154.359 -1,37
BIST KAYSERI 380.018 -4,69
BIST KOCAELI 221.650 -2,92
BIST KONYA 67.872 -2,19
BIST TEKIRDAĞ 243.648 -1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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