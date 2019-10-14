Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
34 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.357 -1,18 BIST ANKARA 116.208 -2,93 BIST ANTALYA 49.250 -1,80 BIST BALIKESİR 65.492 -2,21 BIST BURSA 146.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.357
|-1,18
|BIST ANKARA
|116.208
|-2,93
|BIST ANTALYA
|49.250
|-1,80
|BIST BALIKESİR
|65.492
|-2,21
|BIST BURSA
|146.362
|-3,00
|BIST DENIZLI
|93.750
|-2,43
|BIST ISTANBUL
|96.710
|-2,90
|BIST IZMIR
|154.359
|-1,37
|BIST KAYSERI
|380.018
|-4,69
|BIST KOCAELI
|221.650
|-2,92
|BIST KONYA
|67.872
|-2,19
|BIST TEKIRDAĞ
|243.648
|-1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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