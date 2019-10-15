Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 178.065 0,85 BIST ANKARA 114.969 2,33 BIST ANTALYA 49.009 2,63 BIST BALIKESİR 64.887 2,50 BIST BURSA 147.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 178.065 0,85
BIST ANKARA 114.969 2,33
BIST ANTALYA 49.009 2,63
BIST BALIKESİR 64.887 2,50
BIST BURSA 147.478 1,98
BIST DENIZLI 93.738 3,78
BIST ISTANBUL 96.024 1,24
BIST IZMIR 154.951 1,84
BIST KAYSERI 376.062 0,53
BIST KOCAELI 221.844 0,56
BIST KONYA 66.324 1,42
BIST TEKIRDAĞ 244.969 1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:17 Kaynak: AA
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