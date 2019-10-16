Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.857 -1,19 BIST ANKARA 112.219 -2,03 BIST ANTALYA 49.042 -0,34 BIST BALIKESİR 65.320 -1,12 BIST BURSA 147.342 0,00 BIST DENIZLI 94.076 -0,77 BIST ISTANBUL 94.891 -1,29 BIST IZMIR 152.498 -1,58 BIST KAYSERI 365.835 -2,61 BIST KOCAELI 218.016 -1,41 BIST KONYA 65.949 -0,78 BIST TEKIRDAĞ 247.159 -1,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)