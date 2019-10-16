Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.857 -1,19 BIST ANKARA 112.219 -2,03 BIST ANTALYA 49.042 -0,34 BIST BALIKESİR 65.320 -1,12 BIST BURSA 147.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 177.857 -1,19
BIST ANKARA 112.219 -2,03
BIST ANTALYA 49.042 -0,34
BIST BALIKESİR 65.320 -1,12
BIST BURSA 147.342 0,00
BIST DENIZLI 94.076 -0,77
BIST ISTANBUL 94.891 -1,29
BIST IZMIR 152.498 -1,58
BIST KAYSERI 365.835 -2,61
BIST KOCAELI 218.016 -1,41
BIST KONYA 65.949 -0,78
BIST TEKIRDAĞ 247.159 -1,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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