Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 177.857 -1,19 BIST ANKARA 112.219 -2,03 BIST ANTALYA 49.042 -0,34 BIST BALIKESİR 65.320 -1,12 BIST BURSA 147.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.857
|-1,19
|BIST ANKARA
|112.219
|-2,03
|BIST ANTALYA
|49.042
|-0,34
|BIST BALIKESİR
|65.320
|-1,12
|BIST BURSA
|147.342
|0,00
|BIST DENIZLI
|94.076
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|94.891
|-1,29
|BIST IZMIR
|152.498
|-1,58
|BIST KAYSERI
|365.835
|-2,61
|BIST KOCAELI
|218.016
|-1,41
|BIST KONYA
|65.949
|-0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|247.159
|-1,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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